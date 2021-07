1 Eine einfahrende Bahn erfasste den jungen Mann (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Ein 18-Jähriger ist in Winnenden von einem Zug erfasst und getötet worden. Er wollte offenbar das Gleis am Bahnhof überqueren. Erst Anfang Juni war in Oppenweiler ein 14 Jahre altes Mädchen tödlich verunglückt.

Winnenden - Schon wieder hat es im Rems-Murr-Kreis einen Toten bei einem Bahnunglück gegeben. Diesmal geschah es in Winnenden, am frühen Morgen des Samstags. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte ein 18-Jähriger sich am Gleis 1 des Bahnhofs aufgehalten. Um kurz vor 5 Uhr wollte er das Gleisbett in Richtung Gleis 2 überqueren. Laut der Polizei stolperte er genau in dem Moment, in dem eine S-Bahn einfuhr. Der Zug erfasste den jungen Mann, der noch an der Unfallstelle starb. Die Kripo versucht jetzt, die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Erst Anfang Juni war in Oppenweiler im selben Landkreis ein 14 Jahre altes Mädchen von einem Zug erfasst und getötet worden. Auch in diesem Fall ging die Polizei von einem Unglück aus, offenbar war das Opfer über die Gleise gegangen, um einen Weg abzukürzen.