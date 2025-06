Mann will seinen Hund aus Gleisbett retten – beide sterben

Tragisches Unglück im Kreis Reutlingen: Ein Hund springt am Wannweiler Bahnhof auf die Gleise. Sein Herrchen will ihn retten, übersieht dabei allerdings einen Zug – mit fatalen Folgen.











Ein 43 Jahre alter Mann und sein Hund sind am Montagabend am Bahnhof in Wannweil (Kreis Reutlingen) von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Besonders tragisch: Der Mann wollte seinen Hund zuvor aus dem Gleisbereich retten. Dies meldet die Polizei.