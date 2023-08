1 Einsatzkräfte von Polizei, der Bahn sowie der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fuhren umgehend zum Unfallort. Foto: imago images/Ralph Peters

Der Lokführer eines Regionalzugs sieht am Samstag auf der Fahrt von Nürnberg nach Stuttgart, dass kurz vor Backnang ein Baum in einer Oberleitung hängt. Er bremst, kann aber die Kollision nicht mehr verhindern.









Ein Zug hat am Samstag zwischen Backnang und Oppenweiler einen Baum gerammt. Laut Polizei war der Regionalexpress von Stuttgart in Richtung Nürnberg gefahren, als der Lokführer bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometern einen auf der Oberleitung liegenden Baum erkannte. Trotz Vollbremsung konnte eine Kollision nicht verhindern werden, weshalb es zu einer Beschädigung an der vorderen Einheit des Zuges kam. Einsatzkräfte von Polizei, der Bahn sowie der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fuhren umgehend zum Unfallort.