Schwarzer Rauch, offene Fenster und das Pfeifen der Lok: An Christi Himmelfahrt rollt ein Zug wie aus einer anderen Zeit durchs Remstal – mit besonderem Ziel und ein paar Restplätzen.

Wenn am Donnerstagmorgen dichter Dampf über die Gleise zieht und ein lang gezogenes Pfeifen durch den Bahnhof hallt, beginnt für Eisenbahnfans eine Reise in eine andere Zeit. Die DBK Historische Bahn schickt an Christi Himmelfahrt wieder ihren beliebten Sonderzug ins Nördlinger Ries. Wie der Verein mitteilt, startet die Fahrt am 14. Mai in Stuttgart und führt über die Remsbahn bis in die mittelalterliche Reichsstadt Nördlingen.

Nach dem Neustart der Schwäbischen Waldbahn zwischen Schorndorf und Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist die Nostalgiefahrt der nächste Höhepunkt für Eisenbahnromantiker in der Region. Der Zug hält nicht nur in Stuttgart und Bad Cannstatt, sondern auch in Waiblingen, Endersbach und Schorndorf. Gerade für Fahrgäste aus dem Remstal dürfte das attraktiv sein. Laut Fahrplan fährt der Dampfzug um 9.07 Uhr in Waiblingen ab, erreicht Endersbach um 9.15 Uhr und Schorndorf kurz vor zehn Uhr.

Schon die Fahrt selbst dürfte für viele das eigentliche Erlebnis sein. Hinter der Dampflok rollen historische Wagen aus den 1950er- und 1960er-Jahren über die Schienen. Fenster lassen sich noch öffnen, der Fahrtwind weht durch die Abteile, während die Lok im schweren Rhythmus durchs Land stampft.

So sieht ein 2.-Klasse-Wagen von innen aus. Foto: DBK/L. Matzek

Eingesetzt wird die Dampflok 50 2273, Baujahr 1942. Die schwere Güterzuglok gehört zu den bekanntesten deutschen Dampflokbaureihen und ist heute mehr als 80 Jahre alt. Schwarzer Stahl, rote Räder und dichte Rauchwolken machen sie zum Blickfang entlang der Strecke.

Die wichtigsten Infos

Termin: Donnerstag, 14. Mai (Christi Himmelfahrt)

Donnerstag, 14. Mai (Christi Himmelfahrt) Veranstalter: DBK Historische Bahn

DBK Historische Bahn Zustiegsmöglichkeiten: Stuttgart, Bad Cannstatt, Waiblingen, Endersbach, Schorndorf

Stuttgart, Bad Cannstatt, Waiblingen, Endersbach, Schorndorf Abfahrt: Waiblingen 9.07 Uhr, Endersbach 9.15 Uhr, Schorndorf 9.55 Uhr

Waiblingen 9.07 Uhr, Endersbach 9.15 Uhr, Schorndorf 9.55 Uhr Ziel: Nördlingen mit Aufenthalt und Eisenbahnfest

Nördlingen mit Aufenthalt und Eisenbahnfest Lokomotive: Dampflok 50 2273 aus dem Jahr 1942

Dampflok 50 2273 aus dem Jahr 1942 Tickets: je nach Zustieg zwischen 35 und 49 Euro - ausnahmsweise auch noch im Zug erhältlich

je nach Zustieg zwischen 35 und 49 Euro - ausnahmsweise auch noch im Zug erhältlich Infos und Buchung: www.dbkev.de, Telefon: 07951/9679997

Ziel der Fahrt ist Nördlingen, eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte Deutschlands. Die vollständig erhaltene Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren umschließt die Altstadt bis heute. Parallel zur Sonderfahrt findet dort das fünfte Nördlinger Eisenbahnfest im Bayerischen Eisenbahnmuseum statt. Mehr als 50 Lokomotiven gehören zur Sammlung, mehrere Dampfrösser sollen gleichzeitig unter Dampf stehen.