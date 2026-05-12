Schwarzer Rauch, offene Fenster und das Pfeifen der Lok: An Christi Himmelfahrt rollt ein Zug wie aus einer anderen Zeit durchs Remstal – mit besonderem Ziel und ein paar Restplätzen.
Wenn am Donnerstagmorgen dichter Dampf über die Gleise zieht und ein lang gezogenes Pfeifen durch den Bahnhof hallt, beginnt für Eisenbahnfans eine Reise in eine andere Zeit. Die DBK Historische Bahn schickt an Christi Himmelfahrt wieder ihren beliebten Sonderzug ins Nördlinger Ries. Wie der Verein mitteilt, startet die Fahrt am 14. Mai in Stuttgart und führt über die Remsbahn bis in die mittelalterliche Reichsstadt Nördlingen.