Zughunde-Rennen in Malmsheim: Der Schwabentrail lockt wieder

1 Herausforderung für Tiere und Menschen: Zughunderennen erfordern ein perfektes Zusammenspiel im Gespann. Foto: privat

Am Wochenende treffen sich rund 170 Lenker von Hundeschlitten aus drei Nationen in Renningen, um sich in einem Wettbewerb zu messen.











Link kopiert



Es hat schon eine kleine Tradition, das Zughunde-Rennen in Renningen-Malmsheim – der Schwabentrail. An diesem Wochenende findet die neunte Auflage statt, bei der sich gut 170 Musher (Lenker eines Zughunde-Fahrzeugs) aus Deutschland, der Schweiz und Belgien in den Disziplinen Run, Scooter, Bike und Wagen messen. Ausrichter ist seit fünf Jahren „Dog Sports and more“ – obwohl er der jüngste Verein im VDSV (Dachverband des Zughundesports in Deutschland) ist, gehört er jedoch bereits zu den drei größten Clubs in Deutschland.