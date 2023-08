1 Ein Unbekannter hat in einem Regionalzug mehreren Steckdosen manipuliert. (Symbolfoto) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Durch eine manipulierte Steckdose hat eine Frau in einem Regionalzug, der von Stuttgart nach Karlsruhe unterwegs war, einen Stromschlag erlitten. Jetzt ermittelt die Polizei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nachdem eine Frau am Freitag während einer Zugfahrt einen Stromschlag durch eine manipulierte Steckdose erlitten hat, ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter hatte bei mehreren Steckdosen in einem Regionalzug (Zugnummer 19012), der gegen 11.30 Uhr von Stuttgart nach Karlsruhe unterwegs war, dünne Metalldrähte aus der Steckdose rausgezogen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.