1 Reisen wie früher: Die Dampflokomotive hat 2000 PS. Foto: Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra

Ein Verein bietet am 24. September eine Ausfahrt mit einer Dampflokomotive an das „Bayerische Meer“ an. Los geht es in Stuttgart, Stopps sind auch in Esslingen, Göppingen und Geislingen. Die Mitglieder sind auf baldige Buchungen angewiesen.















Zug fahren wie früher – das ist am Samstag, 24. September, ab Stuttgart möglich. Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra veranstaltet eine Tagesfahrt nach Prien am Chiemsee und nutzt dafür unter anderem eine 2000 PS starke Dampflokomotive sowie Wagen aus den 60er Jahren plus Speisewagen. „Wir wollen Geschichte erlebbar machen und am Leben erhalten“, sagt Paul Verhaaren (22), der Vorsitzende des Vereins aus dem hessischen Bebra.

Die Fahrt beginnt um 6 Uhr morgens am Stuttgarter Hauptbahnhof, zusteigen kann man aber auch in Esslingen, Göppingen, Geislingen, Ulm und Günzburg. Beim ersten Teil der Strecke kommt eine E-Lok zum Einsatz. Ab Augsburg wird auf eine Dampflokomotive gewechselt. Über Mering, München-Pasing und München-Ost geht es dann nach Prien am Chiemsee, die Ankunft ist für 11.30 Uhr geplant. Am sogenannten Bayerischen Meer haben die Passagiere sechs Stunden Aufenthalt, dann geht es wieder zurück, die Ankunft in Stuttgart ist für 23 Uhr geplant.

Kostensteigerung von 200 Prozent

Der Verein strebt nicht nach Profit, sondern nutzt die Gelder aus dem Ticketverkauf vorrangig für den Erhalt der historischen Züge. Deshalb bitten die Mitglieder auch darum, dass Interessierte zeitnah Karten reservieren. Andernfalls muss die Fahrt ausfallen. „Wir haben eine Kostensteigerung von rund 200 Prozent im Vergleich zu 2019“, sagt Paul Verhaaren. Dies wirke sich auch auf den Fahrpreis aus, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Für die zweite Klasse und ab Stuttgart sind Tickets ab 89 Euro für Erwachsene erhältlich, für Kinder ab 69 Euro. Wird die Fahrt storniert, wird der Preis erstattet.

Informationen und Anmeldung unter www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/chiemsee/ oder unter der Telefonnummer 0 66 22 / 9 16 46 02.