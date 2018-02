Zugefrorene Seen in Stuttgart Starr – und bitte auch still – liegt der See

Von Andrea Jenewein 23. Februar 2018 - 17:20 Uhr

Stuttgart - Still und starr daliegen sollen sie am Wochenende, die Seen in Stuttgart. Starr, das werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sein, denn ob der frostigen Kälte, die prognostiziert wird, werden die Gewässer zum größten Teil zufrieren. Ob sie still daliegen werden, ist allerdings fraglich. Denn was könnte man nicht alles auf dem Eis machen: Schlittschuh fahren, Hockey spielen, spazieren gehen, eine Sitzbank aufstellen, Tee trinken, vespern.

Aber halt! Das Betreten der Eisfläche ist in Stuttgart auf allen Seen in öffentlichen Anlagen aufgrund unterschiedlicher Rechtslagen verboten. Beim Eckensee und Max-Eyth-See etwa greift die Straßen- und Anlagen-Polizeiverordnung, bei den Wildparkseen eine Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums. Hans-Jörg Longin vom Ordnungsamt warnt ausdrücklich davor, das Eis zu betreten. „Die Leute sollen bitte ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und nicht aufs Eis gehen“, sagt er. Denn das Eis könne zwar stabil wirken, niemand aber wisse, ob es auch tatsächlich tragfähig ist – „und wir messen das auch nicht nach“.

Freundliche Wetterlage bei eisigen Temperaturen

Am Freitag lagen die Wildparkseen tatsächlich still und starr da – es hatte sich zwar bereits eine dünne Eisdecke gebildet, auf die sich aber niemand draufwagte. Da aber noch viel eisigere Temperaturen für das Wochenende vorausgesagt werden, könnte das dazu führen, dass sich einige Menschen in falscher Sicherheit wiegen.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Stuttgart eine freundliche Wetterlage bei eisigen Temperaturen. Schon am Samstag wird es zunehmend sonniger, die Temperaturen liegen tagsüber bei 3 Grad Celsius, nachts bei minus 8 Grad Celsius. Sonntags scheint die Sonne bei Dauerfrost: Auch am Tag bleibt es minus 2 Grad Celsius kalt, nachts sinkt die Temperatur auf minus 11 Grad Celsius. Dabei geht ein „unangenehmer Nord-Ost-Wind“, so der Meteorologe vom Dienst, Clemens Steiner, der dazu führt, dass „die gefühlte Temperatur noch einmal fünf bis zehn Grad Celsius drunter liegt“. Auch Steiner warnt wie Longin davor, von den Temperaturen allein auf eine stabile Eisdecke zu schließen.

Letzterer weiß aus Erfahrung, dass trotz aller Warnungen und Verbote die Eisflächen oft betreten werden. Im vergangenen Winter wurden sogar die Bürgermeister Peter Pätzold und Werner Wölfle (beide Grüne) auf dem Eis des Pfaffensees erwischt, und zwar „mit Familie und Freunden sowie mit Sitzbank, Tee, Vesper und Eishockeyschlägern“, bestätigten Pätzold und Wölfle. Sie hatten Glück, ihnen passierte nichts. Es kann anders ausgehen: Longin weiß von einem Mann, der vergangenes Jahr im Bärensee eingebrochen ist und sich die Hüfte brach.

Es kann ein Verwarnungsgeld von bis zu 50 Euro erhoben werden

Deshalb wird am Wochenende eine reguläre Streife des städtischen Vollzugsdienstes bei den Seen vorbeischauen. Sollte sie Leute auf dem Eis sehen, werden die Beamten an „deren Vernunft appellieren“, sagt Longin. Generell sei es ihnen möglich, ein Verwarnungsgeld von bis zu 50 Euro zu erheben.