6 Nach einem Unfall wurde der Fahrer, der mit Haftbefehl gesucht war, ins Gefängnis gebracht. Foto: SDMG

Ein 24-Jähriger verunglückt mit einem BMW nahe Niefern-Öschelbronn. Als Polizisten den Unfall aufnehmen, entdecken sie, dass der junge Mann ganz schön viel auf dem Kerbholz hat.

Niefern-Öschelbronn - Ein 24-jähriger BMW-Fahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall nahe Öschelbronn (Enzkreis) verursacht, bei dem er leicht verletzt wurde. Als Polizisten den Unfall aufnahmen, stellten sie nicht nur fest, dass der Fahrer betrunken und auf Drogen war, sondern dass er keinen Führerschein besitzt, den BMW ohne Wissen des Besitzers an sich genommen hatte und per Haftbefehl gesucht wurde. Dies berichtet die Polizei.

Kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Landstraße 1125 zwischen Pinache und Öschelbronn ein BMW verunglückt sei. Als die Polizei zum Unfallort kam, versuchte der Fahrer zu flüchten, konnte aber schließlich hinter einem geparkten Fahrzeug dingfest gemacht werden.

Der Mann landete im Gefängnis

Wie sich herausstellte, war der 24-Jährige nicht nur mit knapp 1,2 Promille betrunken, sondern hatte das Fahrzeug wohl auch unberechtigt an sich genommen. Neben der Tatsache, dass auch ein Drogenvortest positiv ausfiel, stellte sich zudem heraus, dass der Mann mit einem bestehenden Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war.

Da zunächst nicht klar war, ob der Mann alleine unterwegs war, wurde für die Suchmaßnahmen nach einem möglichen Mitfahrer der Polizeihubschrauber eingesetzt, gefunden wurde allerdings niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Mühlacker kam der 24-Jährige alleinverschuldet kurz vor dem Ortseingang Öschelbronn nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt.

Nachdem der Mann im Krankenhaus versorgt wurde, brachten die Beamten ihn in die Gewahrsamseinrichtung der Polizei und am Freitagmorgen in ein Gefängnis. Offensichtlich hätte der Mann den BMW reparieren sollen und hat ihn ohne Wissen des Fahrzeugbesitzers an sich genommen. Es wurde mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von 5000 Euro abgeschleppt.