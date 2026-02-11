Zugbegleiter nach tödlicher Attacke: „Zu jeder Tageszeit wachsam“ – Mit der Bodycam durch den Metropolexpress

Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter treibt die Kollegen um. Kundenbetreuer Sascha Johannis fährt dennoch weiter – wachsam, deeskalierend und mit Bodycam.
Der Metropolexpress steht am Bahnsteig am Stuttgarter Hauptbahnhof, parat für die nächste Fahrt nach Gaildorf im Nordosten des Landes. Er wird für die kommenden zwei Stunden der Arbeitsplatz von Sascha Johannis sein. Der 26-Jährige steht vor dem Eingang zum Wagen und schaut zu, wie Fahrgäste einsteigen oder versucht, Auskünfte über den manchmal gar nicht mal so zuverlässigen Fahrplan der Bahn zu geben.