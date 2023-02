1 Am Dienstag ist es zu S-Bahn-Ausfällen in Stuttgart gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein Luftballon, der sich in die Oberleitung des Stuttgarter S-Bahn-Netzes verirrt hatte, löste am Dienstag eine zeitweilige Streckensperrung zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Feuersee aus. Wie die Bahn auf ihrem Stuttgarter Twitteraccount mitteilte, kam es um die Mittagszeit sowohl zu Zugverspätungen als auch Ausfällen.

Inzwischen ist die Strecke wohl wieder befahrbar. Auch in der Folge könne es aber noch zu Fahrplanabweichungen kommen, da sich die Bahnen erst wieder eintakten müssten. Die Bahn weist im Kontext von Fasching außerdem darauf hin, dass jegliche Art von aufsteigenden Luftballons an den Haltestellen untersagt sei.

Luftballons sorgen häufiger für Störungen

Es kommt immer wieder vor, dass Luftballons, die sich in Oberleitungen verfangen, Teile des S-Bahn-Netzes in Stuttgart temporär lahmlegen. Im Dezember 2022 hatte ein Ballon einen Kurzschluss am Hauptbahnhof verursacht, was das gesamte Netz aus dem Takt brachte.