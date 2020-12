1 Am Bahnhof Kornwestheim herrscht am Mittwochnachmittag Stillstand. Foto: Lg/Kovalenko (Symbolbild)

Die Bahnverbindungen in Richtung Ludwigsburg sind am Mittwochnachmittag unterbrochen. Der Grund: Am Kornwestheimer Bahnhof ist die Stromversorgung unterbrochen. Die Suche nach der Ursache läuft.

Stuttgart - Im Zugverkehr von Stuttgart in Richtung Ludwigsburg, Heilbronn und Karlsruhe ist es am Mittwochnachmittag zu erheblichen Ausfällen gekommen. Denn von 13.17 Uhr an ging am Bahnhof Kornwestheim nichts mehr. „Wir haben einen Stromausfall im Bereich des gesamten Bahnhofes“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Ein Schaden an der Oberleitung führt zum Stromausfall

Als Ursache sei eine Störung der Oberleitung an den zwei Gleisen des Fern- und Regionalverkehrs ausgemacht worden. Was diese verursacht habe, stehe aber noch nicht fest, so der Bahnsprecher weiter. Die Fehlersuche und die dazu als Sicherheitsmaßnahme notwendige Erdung der Leitungen wurde vorgenommen.

Alle Verbindungen sind unterbrochen

Auch wenn an den Gleisen für den S-Bahnverkehr kein Schaden der Leitungen festgestellt wurde, ist dennoch der gesamte Bahnhof von der Störung betroffen. Das heißt, dass die S-Bahnen der Linien S 4 und S 5 aus Stuttgart kommend in Zuffenhausen enden und wenden, aus der anderen Richtung ist in Ludwigsburg der Wendepunkt. Der Regionalverkehr aus Richtung Karlsruhe ende in Vaihingen an der Enz, aus Richtung Heilbronn in Bietigheim-Bissingen.

Auch die Schusterbahn nach Untertürkheim kann nicht fahren. Noch sei kein Ersatzverkehr eingerichtet, die Notfallmanager der Bahn seien aber im Einsatz, um unter anderem dieses Thema zu klären. Neben Mitarbeitern der Bahn sind auch Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der Landes- und der Bundespolizei im Einsatz. Ein Hubschrauber der Bundespolizei flog den Bereich ab, um aus der Luft den Schaden zu begutachten.