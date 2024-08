Oberleitungsstörung im Kreis Esslingen: Auch Fernzüge zwischen Stuttgart und München betroffen

Am Dienstagnachmittag entfallen S-Bahn-Verbindungen zwischen Esslingen und Plochingen sowie Fernzüge zwischen Stuttgart und München. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Grund ist offenbar eine Oberleitungsstörung.

Die S-Bahnen der Linie S1 können derzeit nicht zwischen Esslingen und Plochingen verkehren, teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Wegen einer Oberleitungsstörung kommt es zu Verspätungen und Haltausfällen. Stand 17.45 Uhr war noch keine Prognose zur Störungsbeseitigung möglich; es ist also bislang unklar, wann die Bahnen wieder regelmäßig fahren.

Wegen der Oberleitungsstörung ist auch der Zugverkehr auf der Strecke Stuttgart-München beeinträchtigt. An der Behebung werde voraussichtlich bis in die Nachtstunden gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung.“

Zugverkehr zwischen Stuttgart und München beeinträchtigt

Einzelne ICE- und TGV-Züge zwischen München und Stuttgart fallen den Angaben nach aus. Andere hätten Verspätungen von etwa 30 Minuten. Sowohl für Regionalbahnen als auch S-Bahnen sollten ab etwa 17 Uhr Busse als Ersatz zwischen Esslingen und Plochingen mit allen Unterwegshalten fahren, teilten DB Regio Baden-Württemberg und die S-Bahn Stuttgart jeweils über den Kurznachrichtendienst X mit.

Fahrgäste werden gebeten, ihre Reiseverbindungen in den elektronischen Auskunftsmedien zu prüfen.