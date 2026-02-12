Zugausfälle bei der Bahn: Bus statt Bahn zwischen Tübingen und Stuttgart

1 Fahrgäste müssen auf dem Weg nach Tübingen auf andere Linien umsteigen. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Aufgrund von Fahrzeugmangel fällt der Regionalexpress 6 einen Monat lang aus. Der Grund dafür ist eine Baustelle in Ulm.











Die Neckartalbahn zwischen Stuttgart und Tübingen genießt einen zweifelhaften Ruf: Sie zählt zu den unpünktlichsten Verbindungen im Land. Beim Qualitätsranking erreichte sie lediglich Rang 30 von 32. Das liege zum einen daran, dass die Stecke eine der am meist befahrenen ist, zum anderen täte auch die hohe Zahl an Baustellen ihr übriges, heißt es von Seiten der Bahn. Im Sommer dieses Jahres will die DB Regio Baden-Württemberg nun mehrere Maßnahmen ergreifen, um die Pünktlichkeit zu steigern. Unter anderem sollen die Züge in Tübingen durch einen Wender schneller zur Abfahrt bereit stehen.