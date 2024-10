Nachdem ein 32-Jähriger bei der Ticketkontrolle in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart keinen gültigen Fahrschein vorweisen kann, wird er von der Bundespolizei überprüft. Dabei machen die Beamten eine Entdeckung.

Ein 32-Jähriger ist am Mittwoch ohne gültigen Fahrschein in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart unterwegs. Nur durch Zufall sind Beamte der Bundespolizei darauf gestoßen, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte ein Zugbegleiter den 32-Jährigen gegen 2.10 Uhr und verständigte anschließend eine Streife der Bundespolizei, nachdem der Mann kein Ticket vorzeigen konnte. Bei der Überprüfung seiner Identität am Hauptbahnhof Stuttgart stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den schwedischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorlag. Den wohnsitzlosen Mann nahmen die Polizisten daraufhin fest.

32-Jähriger in U-Haft

Laut Angaben der Polizei wurde der 32-Jährige am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Einsatzkräfte verbrachten den 32-Jährigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.