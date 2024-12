1 Unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In einem Zug zwischen Stuttgart und Ulm belästigt ein 26-jähriger Mann zunächst eine 18-jährige Reisende sexuell. Als diese den Lokführer um Hilfe bittet, beleidigt der 26-Jährige den Mann. Die Hintergründe.











Ein 26-jähriger Mann soll am Sonntagmorgen in einem Zug zwischen Stuttgart und Ulm eine 18-jährige Reisende sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, stieg die 18-Jährige gegen sechs Uhr in Stuttgart in den Zug ein. Der 26-jährige Tatverdächtige habe sie sofort bedrängt.