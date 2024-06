1 Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar//Uwe Moser

Am Freitagnachmittag soll ein 40-Jähriger einem anderen Reisenden in einem Interregio Express zwischen Stuttgart und Karlsruhe ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei ermittelt.











Am Freitagnachmittag kam es laut einer Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion in Stuttgart in einem Zug zwischen Karlsruhe und Stuttgart zu einer Körperverletzung.