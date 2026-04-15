Zug-Vorfall mit VfB-Fans: Fall Akbulut – Ermittlungen seit über einem Jahr und kein Ende in Sicht

Im Januar 2025 kam es zu unschönen Szenen in einem Zug zwischen VfB-Fans und der Linken-Abgeordneten Gökay Akbulut. Die Staatsanwaltschaft schweigt zum Stand der Ermittlungen.
Die Staatsanwaltschaft hat die Ereignisse aus dem Januar 2025 nicht vergessen: Damals erhob die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut schwere Vorwürfe gegen VfB-Fans, wonach diese sie in einem Zug angegangen haben sollen. Die Fußballfans und Augenzeugen stellten den Fall anders dar, wonach Akbulut die Aggressorin gewesen sei. Mehr als ein Jahr später ist die Staatsanwaltschaft in der Angelegenheit kaum weitergekommen.