Ein 18-Jähriger soll im Zug von Ulm nach Stuttgart eine Frau und zuvor bereits eine weitere Person bestohlen haben. Sein Fluchtversuch scheiterte.









Nach einem Diebstahl in einem Zug in der Nähe von Stuttgart ist ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch soll er am Sonntag innerhalb weniger Stunden mehrere Menschen bestohlen haben.