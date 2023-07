1 Idyllische Fahrt durchs Remstal? Viele Bahnkunden haben längere Ausblicke auf die Umgebung, als ihnen lieb ist – weil es oft nur langsam vorangeht. Foto: Gottfried Stoppel

Wer auf Zug und S-Bahn angewiesen ist, braucht zunehmend Geduld und Nerven. Nicht nur Baustellen und Personalengpässe lösen Verzögerungen aus. Personen- und Güterzüge bremsen sich auf der Remsbahn auch gegenseitig aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zweieinhalb Stunden statt 40 Minuten – so lange dauerte die Bahnfahrt von Schwäbisch Gmünd nach Fellbach am vorigen Donnerstagmorgen. Noch vor seiner Abfahrt in Aalen musste der Metropolexpress nach Stuttgart einen mit Kies beladenen Güterzug vorbeifahren lassen. Vor dem Bahnhof Lorch kam der Personenzug dann knapp eine halbe Stunde lang zum Stehen.