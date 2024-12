1 Die zuständige Bundespolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben können. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Maximilian Koch

Am Dienstagabend entblößt sich ein Unbekannter in einem Zug Richtung Crailsheim und onaniert. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.











Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend in einem Zug in Richtung Crailsheim entblößt und selbst befriedigt.