Eine 38-jährige Mutter soll ihre vier Jahre alte Tochter dazu angeleiert haben, den Geldbeutel eines Mannes zu stehlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei dem 40-Jährigen der Versuch im Zug von Karlsruhe nach Stuttgart aufgefallen.

Der Geldbeutel befand sich demnach in seiner Hosentasche. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen die Beteiligten am Donnerstag dann am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Die Mutter blieb vorerst auf freiem Fuß, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls.