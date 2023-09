1 Ein Ultra-Graffito von vielen – gesehen in Cannstatt Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Regionalzug ist in VfB-Farben getaucht worden. Diese Sachbeschädigungen dürfen nicht hingenommen werden, kommentiert Redakteur Jan Sellner.











Wieder eine Commando-Aktion in Stuttgart: „Unbekannte“, wie es heißt, haben drei Waggons der Nahverkehrsgesellschaft Bwegt mit dem Schriftzug „130 Jahre VfB Stuttgart“ besprüht. Ganz so unbekannt sind die Unbekannten möglicherweise nicht, denn die größte und älteste VfB-Ultragruppe Commando Cannstatt hat passend zum Vereinsjubiläum ein Foto des bemalten Zugs gepostet, wie er gerade die Bahnbrücke über den Neckar am Rosensteinpark passiert.