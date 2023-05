Zug am Hauptbahnhof Stuttgart entgleist

1 Der entgleiste Regionalzug wird untersucht – in einer Werkstatt soll der genaue Schaden festgestellt werden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Zug entgleist am Stuttgarter Hauptbahnhof beim Rangieren – und bringt den Bahnverkehr aus dem Takt. Die Bundespolizei nimmt den Lokführer ins Visier – aber warum?









Der entgleiste Regionalzug am Stuttgarter Hauptbahnhof könnte den Lokführer teuer zu stehen kommen. Die Bundespolizei hat „eine Signalüberfahrung bei einer Rangierfahrt“ als Ursache des Zwischenfalls am Montagabend ausfindig gemacht und daher entsprechende Ermittlungen eingeleitet: „Es geht um den Anfangsverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“, sagt Bundespolizeisprecherin Janna Küntzle.