1 in Zuffenhausen sind zwei Streifenwagen beschädigt worden (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot

Beamte im Polizeirevier 7 in Stuttgart-Zuffenhausen hören am frühen Mittwochmorgen einen Schlag. Dann entdecken sie Schäden an zwei geparkten Streifenwagen. Eine Person flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Mutmaßlich am frühen Mittwochmorgen hat eine bislang unbekannte Person zwei Streifenwagen des Polizeireviers 7 in Stuttgart-Zuffenhausen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, nahmen Beamte des Reviers gegen 4.10 Uhr bei den an der Ilsfelder Straße geparkten Fahrzeugen einen lauten Schlag wahr. Als sie nachsahen, entdeckten sie Schäden an den Außenspiegeln und sahen eine Person in Richtung Zabergäustraße flüchten.

Eine sofortige Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Ergebnis. Der Unbekannte wird als etwa 1,85 Mater groß und schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er dunkle Kleidung getragen und einen Rucksack dabei gehabt haben. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 37 00 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.