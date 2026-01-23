Zufällige Begegnung in München: Thomas Gottschalk gibt Gesundheitsupdate

Seit seinem TV-Abschied Anfang Dezember war es still um Thomas Gottschalk geworden. Nun wurde der an Krebs erkrankte Entertainer zufällig in München gesichtet - und gab ein hoffnungsvolles Update zu seinem Gesundheitszustand.
Er wollte eigentlich sechs Monate komplett aus der Öffentlichkeit verschwinden. Doch nun hat Thomas Gottschalk (75) seine selbst auferlegte Funkstille überraschend unterbrochen. Wie Frauke Ludowig (62) am Donnerstag in der RTL-Sendung "Exclusiv" berichtete, sei ein Mitarbeiter des Senders dem Entertainer zufällig bei einem Spaziergang in München über den Weg gelaufen.