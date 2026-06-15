Zuerst am Telefon, dann beim Hausbau: Ist Amira Aly schon wieder auf Betrüger hereingefallen?

Erneut berichtet Amira Aly davon, Opfer einer Betrugsmasche geworden zu sein. Im Gegensatz zu anderen Geschädigten hatte sie aber offenbar noch Glück.

Erst im Mai dieses Jahres hatte Amira Aly (33) öffentlich gemacht, auf einen dreisten Telefon-Scam hereingefallen zu sein. Nun verriet die Moderatorin und Podcasterin auf Instagram, dass sie offenbar auch beim Bau ihres Traumhauses Betrügern aufgesessen ist. Demnach habe sie während einer Autofahrt plötzlich einen Anruf von der Kriminalpolizei erhalten, die sie auf eine Firma aufmerksam machte, die sie und ihr Partner Christian Düren (35) für das Hausprojekt beauftragt hatten.

Zunächst habe Aly einen großen Schrecken bekommen und sich gesorgt: "Kripo? Da ist mir erstmal schlecht geworden. Ich habe gedacht: 'Was habe ich angestellt?'" Nach kurzer Zeit sei ihr aber sofort klar gewesen, um welchen Dienstleister es wirklich geht. "Ohne, dass sie einen Namen genannt hat, wusste ich sofort, wer gemeint war." Anscheinend hatten die Arbeiter der besagten Firma also schon im Vorfeld für Zweifel bei ihr gesorgt. Unter anderem mit einem billigen Preisangebot, das - wie sich später herausstellte - tatsächlich zu schön war, um wahr zu sein.

Trotz der Bedenken stellte sie sogar noch mehr Geld bereit, als anfangs ausgehandelt worden war. Fertiggestellt wurden die Arbeiten zwar, aber mit massiver Verzögerung. Dennoch hatte Aly Glück im Unglück, denn bei anderen Kunden war das anscheinend nicht der Fall, wie die Polizei ihr erklärte. "Der hat Aufträge angenommen und sie nie ausgeführt", fasst Aly die Betrugsmasche zusammen.

Nicht ihr erster Betrugsfall

Erst im Mai schilderte die Ex-Frau von Oliver Pocher (48), wie Kriminelle sie mit einer gefälschten SMS in die Falle locken konnten - und räumte dabei offen ein: "Ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit. Und ich dachte immer, wer ist so doof und glaubt so was."

Damals gab sich ein Betrüger als Mitarbeiter eines Kreditkartenunternehmens aus und behauptete, ihr Smartphone sei gehackt worden. Der Mann baute dann am Telefon gezielt Druck auf und sprach von einem sogenannten Sicherheitsfonds, auf den sie ihr Geld überweisen solle, um es in Sicherheit zu bringen. Das tat Aly zwar nicht, allerdings setzte sie ihr Handy komplett zurück. Immerhin: Ein finanzieller Schaden ist ihr aber wohl erspart geblieben.