Zuerst am Telefon, dann beim Hausbau: Ist Amira Aly schon wieder auf Betrüger hereingefallen?

Erneut berichtet Amira Aly davon, Opfer einer Betrugsmasche geworden zu sein. Im Gegensatz zu anderen Geschädigten hatte sie aber offenbar noch Glück.
Erst im Mai dieses Jahres hatte Amira Aly (33) öffentlich gemacht, auf einen dreisten Telefon-Scam hereingefallen zu sein. Nun verriet die Moderatorin und Podcasterin auf Instagram, dass sie offenbar auch beim Bau ihres Traumhauses Betrügern aufgesessen ist. Demnach habe sie während einer Autofahrt plötzlich einen Anruf von der Kriminalpolizei erhalten, die sie auf eine Firma aufmerksam machte, die sie und ihr Partner Christian Düren (35) für das Hausprojekt beauftragt hatten.