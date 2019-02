1 Bruno Ganz wurde 77 Jahre alt. Foto: dpa

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist im Alter von 77 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte sein Management am Samstag mit.

Berlin - Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management am Samstag mitteilte. Wie seine Agentin Patricia Baumbauer auf Anfrage eine Meldung der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bestätigte, erlag Ganz am Samstagmorgen in seinem Züricher Domizil einer Krebserkrankung.

Der Schauspieler spielte in zahlreichen Filmen und Theaterinszenierungen auch in Deutschland. Große Bekanntheit erlangte er unter anderem durch seine Rolle als Adolf Hitler in „Der Untergang“. Zudem spielte er in „Der Himmel über Berlin“ von Wim Wenders sowie in dem Film „Der Baader-Meinhof-Komplex“. Als Theaterschauspieler war er unter anderem an der Berliner Schaubühne tätig.