Zürich Film Festival: Richard Linklater erhält Preis für sein Lebenswerk

Das Zürich Film Festival zeichnet den US-Regisseur Richard Linklater mit dem "Golden Eye" für sein Lebenswerk aus. Der Texaner wird Ende September in Zürich erwartet, wo er auch eine Masterclass geben soll.

Das Zürich Film Festival ehrt in diesem Jahr den US-Regisseur Richard Linklater (65) für sein Lebenswerk. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, erhält der gebürtige Texaner beim ZFF (24. September bis 4. Oktober) den "Career Achievement Award". Linklater hat bereits seine Teilnahme zugesagt und wird vor Ort nicht nur mit dem "Golden Eye" ausgezeichnet, sondern auch eine Masterclass geben. Zudem plant das Festival eine Retrospektive seiner Filme.

"Richard Linklater ist einer der visionärsten und prägendsten Regisseure des amerikanischen Independent-Kinos", erklärt Christian Jungen, Geschäftsführer des Festivals. "Er versteht es mittels lebensechter Dialoge und Szenen, die wie aus dem Leben gegriffen wirken, Befindlichkeiten zu spiegeln und führt Schauspieler oft zu Höchstleistungen. [...] Daher freue ich mich besonders, ihn in Zürich willkommen zu heissen und seine Filme, die mich seit vielen Jahren begeistern, dem Publikum zu vermitteln."

Linklater wollte schon immer nach Zürich

Der Regisseur zeigt sich dankbar für die Auszeichnung. "Ich fühle mich sehr geehrt, vom Zürich Film Festival mit dem Career Achievement Award ausgezeichnet zu werden. Als Christian und ich uns bei den Golden Globes begegneten, erzählte ich ihm, dass ich schon lange einmal ans ZFF kommen wollte - und nun hat sich die passende Gelegenheit ergeben. Ich freue mich sehr, dass mich diese Auszeichnung nach Zürich führt, und darauf, gemeinsam mit dem europäischen Publikum zu feiern, das mich während meiner gesamten Laufbahn begleitet und unterstützt hat", heißt es in einer Mitteilung.

Richard Linklater gilt als einer der Wegbereiter der Indie-Filmbewegung der 1990er-Jahre. Bereits sein zweiter Spielfilm "Slacker", eine ohne großes Budget und ohne bekannte Darsteller gedrehte Komödie, wurde beim Sundance Film Festival von Orion entdeckt und spielte rund eine Million Dollar ein.

Neben "Boyhood", der sechs Oscar-Nominierungen erhielt und Patricia Arquette (58) den Oscar als beste Nebendarstellerin einbrachte, wurde er vor allem durch die "Before"-Trilogie bekannt. "Before Sunrise" (1995), "Before Sunset" (2004) und "Before Midnight" (2013) sind drei Liebesdramen mit Ethan Hawke (55) und Julie Delpy (56) in den Hauptrollen. Darüber hinaus drehte er unter anderem populäre Filme wie "Confusion - Sommer der Ausgeflippten" (1993) und "School of Rock" (2003).