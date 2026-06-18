Zürich Film Festival: Richard Linklater erhält Preis für sein Lebenswerk

Das Zürich Film Festival zeichnet den US-Regisseur Richard Linklater mit dem "Golden Eye" für sein Lebenswerk aus. Der Texaner wird Ende September in Zürich erwartet, wo er auch eine Masterclass geben soll.
Das Zürich Film Festival ehrt in diesem Jahr den US-Regisseur Richard Linklater (65) für sein Lebenswerk. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, erhält der gebürtige Texaner beim ZFF (24. September bis 4. Oktober) den "Career Achievement Award". Linklater hat bereits seine Teilnahme zugesagt und wird vor Ort nicht nur mit dem "Golden Eye" ausgezeichnet, sondern auch eine Masterclass geben. Zudem plant das Festival eine Retrospektive seiner Filme.