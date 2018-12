Zünden von Feuerwerkskörpern an Silvester Sollte die Böllerei in Innenstädten verboten werden?

Von anju/dpa 28. Dezember 2018 - 10:40 Uhr

Laut einer Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey für die Funke-Mediengruppe sind fast zwei Drittel der Deutschen für ein Böllerverbot in den Innenstädten. Wir haben Passanten auf der Königstraße gefragt, wie sie dazu stehen.





Stuttgart - Eine Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich laut einer Umfrage Feuerwerksverbote in deutschen Innenstädten. Laut dem Online-Meinungsforschungsinstitut Civey sprachen sich fast 60 Prozent von mehr als 5000 Befragten für ein Verbot aus. Auf die Frage „Sollte das Zünden von Feuerwerk Ihrer Meinung nach an Silvester in deutschen Innenstädten verboten werden?“ antworteten demnach 41 Prozent mit „Ja, auf jeden Fall“. Weitere 18,6 Prozent sagten dazu „eher ja“. Ganz entschieden oder „eher“ gegen solche Verbote sind den Civey-Angaben zufolge weniger als ein Drittel der Befragten.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) hatte kürzlich die zunehmenden Verbote von Silvesterfeuerwerken in großen Städten kritisiert. In einigen Städten wie Dortmund, Hannover und Braunschweig ist das Abbrennen von Feuerwerk in bestimmten Bereichen untersagt. In Stuttgart gibt es dagegen keine Feuerwerksverbote in der Innenstadt. Am Freitag beginnt der Verkauf von Feuerwerkskörpern. Wir haben bei Passanten in der Königstraße nachgefragt, ob sie sich ein Böllerverbot in deutschen Innenstädten wünschen. Die Meinungen sind geteilt.