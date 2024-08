Züge in Baden-Württemberg: Ministerium berichtet über kaputte Klimaanlagen in Regionalbahnen

Ministerium berichtet über kaputte Klimaanlagen in Regionalbahnen

Züge in Baden-Württemberg

1 In baden-württembergischen Regionalbahnen kommt es immer wieder zu Defekten bei den Klimaanlagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In baden-württembergischen Regionalbahnen kommt es immer wieder zu Defekten bei den Klimaanlagen. Was das Verkehrsministerium dazu sagt.











Link kopiert



Bei den Klimaanlagen in baden-württembergischen Regionalbahnen kommt es nach Angaben des Verkehrsministeriums immer wieder zu Defekten. Seit 2019 seien pro Fahrzeug und Jahr 1,65 Anlagenstörungen gemeldet worden, die einen Werkstattbesuch erforderlich machten, teilte das Ministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion mit. Tatsächlich kann es allerdings mehr Störungen gegeben haben, da defektive Klimaanlagen von den Verkehrsunternehmen nicht verpflichtend gemeldet werden müssen.