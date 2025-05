In der Werkstatt in Plochingen So wird die S-Bahn nach den EM-Spielen gereinigt

Wenn Spiele der EM anstehen, strömen die Fanmassen in den öffentlichen Nahverkehr. Das bekommen auch die Reinigungsteams der S-Bahn in der Werkstatt in Plochingen (Kreis Esslingen) zu spüren. Was macht das Turnier für sie zu einer besonderen Herausforderung?