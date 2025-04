Züge aus Deutschland enden in Basel

Im Bahnhof Basel SBB ist für einige Züge aus Deutschland frühzeitig Schluss.

Ab 29. April 2025 enden zwei Eurocity-Verbindungen aus Deutschland vorzeitig in Basel. Grund sind wiederholte Verspätungen. Was bedeutet das für Reisende?











Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) verlieren die Geduld mit ihren notorisch verspäteten Nachbarn aus Deutschland. Für zwei Eurocity-Verbindungen der Deutschen Bahn in die Schweiz ist von Dienstag, 29. April, vorerst in Basel Schluss. Das ist der erste Bahnhof nach dem Grenzübertritt in Südbaden.