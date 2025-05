Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind zwar noch nicht beendet, Zeit für eine kleine Zwischenbilanz in Bezug auf die verschärfte Kleiderordnung ist aber allemal. Denn mindestens drei prominente Damen haben schon demonstriert, dass sie auf dem roten Teppich darauf pfeifen.

Heidi Klum mit langer Blütenschleppe

Den Auftakt machte Heidi Klum, die in wenigen Tagen ihren 52. Geburtstag feiert. Zur Eröffnung des Filmfestivals in Südfrankreich in Cannes legte sie unbestritten einen atemberaubenden Auftritt hin. In einer spektakulären Robe von Elie Saab schritt sie über den roten Teppich an der Croisette. Das schulterfreie Kleid bestand aus mehreren Lagen rosa Stoff, die an zarte Blütenblätter erinnerten und in eine elegante Schleppe übergingen. Besonders ins Auge fiel der seitliche Beinschlitz.

Doch Schleppe ist hier das entscheidende Stichwort. Zu viel Stoff ist bei der Veranstaltung in diesem Jahr unerwünscht. Voluminöse Kleidung, insbesondere solche "mit einer großen Schleppe" sind nicht gestattet, heißt es auf der Homepage. Der Grund: Sie "behindert den ordnungsgemäßen Verkehrsfluss der Gäste" und "erschwert die Bestuhlung des Theaters". Wie lange Klums Schleppe tatsächlich war, zeigt unter anderem ein Foto, das sie auf Instagram veröffentlichte.

Kristen Stewart mit Shorts und Cappy

Das zartrosa Outfit, das US-Schauspielerin Kristen Stewart (35) am Nachmittag ihrer Filmpremiere trug, ließ es schon erahnen: Hier pfeift jemand auf den Dresscode. Auf ihrem Instagram-Account ist die exzentrische Kombination aus Jäckchen und Shorts mit langem durchsichtigem Tüllrock darüber immer noch zu bestaunen.

Und auch für den "The Chronology of Water"-Premierenabend hatte Stewart sich etwas Besonderes ausgedacht, was nicht wirklich den Regularien entspricht, die klassische Abendkleidung vorsehen. Für Frauen ist ein langes Kleid und für Männer ein Smoking vorgeschrieben. Doch es gibt auch Ausnahmen: Für weibliche Gäste ist dies namentlich ein "kleines Schwarzes", ein Cocktailkleid, ein dunkler Hosenanzug oder ein elegantes Oberteil mit schwarzer Hose. Männer dürfen auf einen schwarzen oder marineblauen Anzug mit Fliege oder dunkler Krawatte ausweichen.

Einen Hosenanzug wählte Stewart in der Tat. Doch die Hosenbeine reichten nur bis zur Hälfte der Oberschenkel. Die transparente Bluse war offen und gab den Blick auf ihren Bauch frei. Dazu kombinierte die Künstlerin weiße Söckchen in schwarzen Riemchenpumps und ein weißes Cappy.

Stella Maxwell zeigt Haut und trägt Schleppe

Das in Belgien geborene britische Model Stella Maxwell (35) scheint ebenfalls nichts von den erneuerten Kleidervorschriften gewusst zu haben. Sie erschien auf dem roten Teppich in einem enganliegenden schwarzen Neckholderkleid mit XXL-Ausschnitt plus langer Schleppe.

Das enganliegende, das Model Maxwell am Vortag präsentierte, war zwar hochgeschlossen, langärmelig und bodenlang. Doch der Stoff war ziemlich transparent und sie offenbar ohne Unterwäsche auf dem roten Teppich, wie auch auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist.

Der Veranstalter machte seine Drohung, wer sich nicht an die Vorschrift hält, dem wird der Zutritt zum roten Teppich verwehrt, offenbar in allen drei Fällen nicht wahr.