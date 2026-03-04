Zuckersüßes Tanzvideo bei Instagram: Gustav Schäfer bekommt Lets Dance-Nachhilfe von Tochter Lotti

Schon diese Woche fliegt das erste Tanzpaar aus der 19. Staffel von "Let's Dance". Um das zu vermeiden, schaut sich Kandidat Gustav Schäfer noch ein paar Kniffe von seiner Tochter ab.
Bei diesem Anblick könnte selbst Joachim Llambi (61) weich werden: Gustav Schäfer (37), Schlagzeuger der Band Tokio Hotel und Kandidat der aktuellen "Let's Dance"-Staffel, hat bei Instagram ein liebenswertes Video hochgeladen. Darin trainiert er gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Anastasia Maruster (28) für die erste reguläre Show des RTL-Formats. Die beiden können dabei auf eine wahre Geheimwaffe setzen - denn Schäfers Tochter Lotti ist der eigentliche Star des süßen Clips.