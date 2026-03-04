Zuckersüßes Tanzvideo bei Instagram: Gustav Schäfer bekommt Lets Dance-Nachhilfe von Tochter Lotti

Schon diese Woche fliegt das erste Tanzpaar aus der 19. Staffel von "Let's Dance". Um das zu vermeiden, schaut sich Kandidat Gustav Schäfer noch ein paar Kniffe von seiner Tochter ab.

Bei diesem Anblick könnte selbst Joachim Llambi (61) weich werden: Gustav Schäfer (37), Schlagzeuger der Band Tokio Hotel und Kandidat der aktuellen "Let's Dance"-Staffel, hat bei Instagram ein liebenswertes Video hochgeladen. Darin trainiert er gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Anastasia Maruster (28) für die erste reguläre Show des RTL-Formats. Die beiden können dabei auf eine wahre Geheimwaffe setzen - denn Schäfers Tochter Lotti ist der eigentliche Star des süßen Clips.

"Lotti hat mir und Anastasia einen neuen Tanz beigebracht", schrieb der stolze Vater zu dem Video. Eifrig tanzen er und der "Let's Dance"-Profi die Schritte und Bewegungen des Mädchens nach, ehe sie allesamt freudestrahlend in Richtung Kamera laufen.

Schon diese Woche fliegt das erste Paar

Um die erste Runde der 19. Staffel der Tanzshow zu überstehen, setzen Schäfer und Maruster dann aber auf eine andere Choreografie: "Hoffentlich vergesse ich jetzt nicht den Tanz für 'Let's Dance'", scherzte der Tokio-Hotel-Drummer noch über den putzigen Vater-Tochter-Moment.

Die Konkurrenz ist auch in diesem Jahr wieder groß. Insgesamt 14 Paare bestehend aus Promi und Profi wollen sich 2026 den Titel "Dancing Star" sichern. Neben Schäfer sind das Willi Whey, Bianca Heinicke, Nadja Benaissa, Anna-Carina Woitschack, Esther Schweins, Betty Taube, Sonya Kraus, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Ross Antony, Joel Mattli, Vanessa Borck sowie Milano.

Bei der Kennenlernshow am vergangenen Freitag wurden die Promis ihren jeweiligen Tanzpartnerinnen und Tanzpartnern für den weiteren Verlauf der Staffel zugewiesen. Vor allem Schlagerstar Anna-Carina Woitschack sowie "Ninja Warrior" Joel Mattli bewiesen bereits eine starke Frühform. Letztgenannter konnte sich gemeinsam mit Malika Dzumaev das begehrte Direktticket sichern. Damit sind sie schon fix in Runde zwei und vor der Schmach sicher, direkt in der ersten regulären Folge von "Let's Dance" am 6. März abtanzen zu müssen.