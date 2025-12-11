Zuckerberg, Musk, Altman...: Time-Magazin kürt KI-Pioniere zu Personen des Jahres 2025

Das "Time"-Magazin hat die "Architekten von AI" zur "Person of the Year" 2025 gekürt. Auf zwei verschiedenen Covern sind Tech-Größen wie Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei zu sehen. Doch Experten warnen auch vor den Gefahren der Technologie.
Das "Time"-Magazin hat seine mit Spannung erwartete Entscheidung verkündet: Die "Architects of AI", also die Architekten der Künstlichen Intelligenz, sind die Personen des Jahres 2025. Es ist das erste Mal seit 2006, dass "Time" einen technologischen Umbruch auf diese Weise würdigt.