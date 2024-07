Zu wenige Sanitärräume, Stell- und Lagerplätze: Feuerwehrhaus in Gerlingen muss dringend vergrößert werden

Feuerwehrhaus in Gerlingen muss dringend vergrößert werden

Ein Gemeinderat befürchtet gar die „Gefährdung der Einsatzabteilung".

Wie die Freiwillige Feuerwehr in Gerlingen untergebracht ist, bereitet Stadtverwaltung, Gemeinderat und Feuerwehr derzeit große Sorgen: Es sei ein Wunder, dass es so überhaupt funktioniert, betont im Gemeinderat Gremiumsmitglied Rainer Gutekunst (Freie Wähler). Und Manuel Reichert von den Jungen Gerlingern befürchtet anlässlich der Vorstellung eines Mängelberichts zum Zustand des Feuerwehrgerätehauses sogar „eine Gefährdung der Einsatzabteilung“. Eine Untersuchung, die die Stadt in Auftrag gegeben hat, brachte nun ans Licht, dass das 1988 erbaute Gebäude offenbar deutlich zu klein für einen reibungslosen Betriebsablauf ist.