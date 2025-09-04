Zu wenige Karten verkauft: Bauer sucht Frau-Moderatorin Inka Bause muss Tournee absagen

Inka Bause wollte in Ostdeutschland auf Tour gehen, musste die Konzerte jetzt aber bis auf eine Ausnahme absagen. Es seien nicht genug Tickets verkauft worden, erklärt sie auf Instagram.
Viele kennen sie als Moderatorin der beliebten Sendungen "Bauer sucht Frau" und "Bauer sucht Frau International" bei RTL, doch die in Leipzig geborene Inka Bause (56) kann auch auf 40 Jahre im Musikbusiness zurückblicken. Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum wollte Bause im Herbst mit einer großen Tournee feiern, die den Titel "40 Jahre Musik" tragen sollte. Doch daraus wird nun nichts. Alle Konzerte Bauses - außer eines am 7. November im Berliner Admiralspalast - sind abgesagt, teilt die Sängerin auf Instagram mit.