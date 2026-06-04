Ein geplanter Auftritt von Wincent Weiss in Willingen fällt aus - wegen zu schlechter Ticket-Verkäufe. Für den Sänger ist das mehr als nur ein organisatorischer Rückschlag: Auf Instagram zeigt er sich tief getroffen.
Wincent Weiss (33) muss ein Konzert absagen: Sein geplanter Auftritt am 14. August im nordhessischen Willingen im Kreis Waldeck-Frankenberg findet nicht statt. Veranstalter Schröder Event teilte auf seiner Homepage mit, das Konzert werde "ersatzlos abgesagt" - die Begründung fiel knapp und nüchtern aus: "Der Ticketverkauf reicht nicht aus, um die Produktion auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen." Wer bereits ein Ticket für das Konzert in Willingen erworben hat, kann dieses zurückgeben.