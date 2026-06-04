Ein geplanter Auftritt von Wincent Weiss in Willingen fällt aus - wegen zu schlechter Ticket-Verkäufe. Für den Sänger ist das mehr als nur ein organisatorischer Rückschlag: Auf Instagram zeigt er sich tief getroffen.

Wincent Weiss (33) muss ein Konzert absagen: Sein geplanter Auftritt am 14. August im nordhessischen Willingen im Kreis Waldeck-Frankenberg findet nicht statt. Veranstalter Schröder Event teilte auf seiner Homepage mit, das Konzert werde "ersatzlos abgesagt" - die Begründung fiel knapp und nüchtern aus: "Der Ticketverkauf reicht nicht aus, um die Produktion auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen." Wer bereits ein Ticket für das Konzert in Willingen erworben hat, kann dieses zurückgeben.

Der Sänger bedauert diese Absage. Über seine Instagram-Stories meldete er sich persönlich zu Wort und machte klar, wie sehr ihn die Absage belastet: "Das tut mir richtig weh. Das bricht mir ein bisschen das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen."

Nur in Willingen läuft es nicht gut

Was die Situation für den Sänger besonders schwer nachvollziehbar macht: Die Sommertour läuft an anderen Orten ausgezeichnet. Einige Konzerte - so etwa in Dresden - sind längst ausverkauft, während in Willingen die Nachfrage im Vorverkauf nicht ausreichte, um den Auftritt zu rechtfertigen. Dieses Ungleichgewicht beschäftigt Weiss sichtlich. Dass dieselbe Tour so unterschiedliche Resonanz erzeugt, bezeichnet er als "total absurd".

Appell an die Fans

Wincent Weiss nutzte die unangenehme Situation aber nicht nur, um seiner Enttäuschung Luft zu machen - er richtete auch einen konkreten Appell an sein Publikum. "Wenn ihr Künstler supporten und zu Konzerten gehen wollt, dann holt euch rechtzeitig Tickets, damit die Konzerte auch stattfinden können, weil die Künstler wissen, dass genug Leute kommen", schrieb er auf Instagram.

Liefert WM-Song für das "ZDF Sportstudio"

Für Wincent Weiss läuft es derzeit sonst karrieretechnisch rund: Mit "Kurz für immer" liefert er den offiziellen Titeltrack zur WM-Kampagne des "ZDF-Sportstudios". Der Song "steht für Zusammenhalt, Euphorie und die Erinnerungen, die weit über ein Turnier hinaus bleiben", schreibt Universal Music.

Damit knüpft der Sänger an frühere Erfolge an: Bereits 2021 hatte er gemeinsam mit Johannes Oerding (44) den ARD-EM-Song "Die guten Zeiten" veröffentlicht.