Zu wenig Nachschub: Eier-Knappheit zu Ostern: „Das lässt sich nicht mehr kompensieren“

1 Der Nachschub an gefärbten Eiern könnte dieses Jahr ins Stocken geraten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)/

Die Geflügelpest sorgt für Produktionsausfälle. Das wirkt sich auch im Landkreis Ludwigsburg aus, sagt Martin Föll, Landwirt aus Großbottwar.











Link kopiert



In den USA sind Eier gerade ein großes Thema, vor allem die horrenden Preise, die Verbraucher dafür berappen müssen. Beim Nachschub gibt es Engpässe, vor allem, weil wegen der Vogelgrippe etliche Hühner geschlachtet werden mussten. Einzelne Geschäfte rationieren sogar die Abgabemenge. Ganz so krass ist es in Baden-Württemberg und dem Landkreis Ludwigsburg noch nicht. Doch auch hier sind insbesondere wegen der Geflügelpest Eier aktuell Mangelware.