Zu wenig Minister anwesend: Klöckner kritisiert in Brief „sehr schwach“ besetzte Regierungsbank

Klöckner kritisiert in Brief „sehr schwach“ besetzte Regierungsbank

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bemängelt das in ihren Augen zu häufige Fehlen von Ministerinnen und Ministern im Parlament und fordert Besserung von der Bundesregierung. „Ich stelle in den ersten Wochen dieser neuen Legislaturperiode mit Sorge fest, dass die Regierungsbank im Plenum teilweise nur sehr schwach besetzt ist“, schreibt Klöckner in einem Brief an Kanzleramts-Staatsminister Michael Meister (CDU), aus dem das Nachrichtenmagazin „Politico“ zitiert und der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.