Zu vier Jahren Haft verurteilt: Marius Borg Høiby legt Berufung ein und randalierte wohl im Gefängnis

Marius Borg Høiby wird gegen seine Haftstrafe Berufung einlegen, haben seine Anwälte erklärt. Zudem randalierte der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wohl im Gefängnis.
Nach der Urteilsverkündung gegen Marius Borg Høiby (29) am Montagmorgen steht jetzt fest, dass der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) Berufung gegen das Urteil einlegen wird. Høiby ist vom Amtsgericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden - wegen zweifacher Vergewaltigung und Körperverletzung. Von zwei Vergewaltigungsvorwürfen wurde er freigesprochen, wie unter anderem "VG" berichtete.