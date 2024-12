1 Weil zu viele Mitarbeiter krank sind, müssen zwei Bereiche des Landratsamtes Ludwigsburg in Vaihingen vorerst geschlossen bleiben. (Symbolfoto) Foto: dpa//Christin Klose

Zwei Bereiche der Außenstelle des Landratsamtes Ludwigsburg in Vaihingen/Enz müssen ab sofort krankheitsbedingt geschlossen bleiben. Betroffen ist auch der Bereich Fahrerlaubnis.











Das Landratsamt in Ludwigsburg hat verschiedene Außenstellen. Eine davon befindet sich in Vaihingen an der Enz. Dort sind jedoch aktuell so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen krank, dass zwei Bereiche bis auf weiteres geschlossen bleiben, teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit.