Zu viele Grenzen werden überschritten: Barry Keoghan: Statement zu Hass wegen Trennungsgerüchten

Barry Keoghan (32) hat genug von den Berichten über sein Privatleben. Seit Monaten dominiert der Schauspieler mit seiner Beziehung zu Sabrina Carpenter (25) die Schlagzeilen. Zuletzt machten Gerüchte über eine Trennung die Runde. Außerdem wurde spekuliert, dass er dem Popstar fremdgegangen sein soll. Diese Anschuldigungen wollte Keoghan jetzt nicht mehr auf sich sitzen lassen und teilte am 7. Dezember ein langes Statement auf X (ehemals Twitter).

"Ich kann nur so viel ertragen. Mein Name wurde auf eine Art und Weise durch das Internet geschleift, auf die ich normalerweise nicht reagiere. Ich muss jetzt reagieren, weil es an einen Punkt gelangt ist, an dem zu viele Grenzen überschritten werden", begann er seinen Text. Keoghan habe sich bereits gezwungen gesehen, seinen Instagram-Account zu deaktivieren, "weil ich nicht länger zulassen kann, dass dieses Zeug von meiner Familie und meiner Arbeit ablenkt. Die Nachrichten, die ich erhalten habe, sollte kein Mensch jemals lesen müssen."

Angriff gegen seine Mutter und seinen Sohn

Seit einigen Tagen schlagen Barry Keoghan "absolute Lügen, Hass, ekelhafte Kommentare über mein Aussehen, meinen Charakter, wie ich als Elternteil bin und alles andere Unmenschliche, das man sich vorstellen kann", entgegen. Sogar seine Mutter werde in die Behauptungen mit reingezogen, seine Oma werde in ihrem Haus von aufdringlichen Menschen belästigt.

Besonders hart treffe den "Saltburn"-Star aber das Verhalten gegenüber seinem Sohn. Aus einer vorherigen Beziehung mit Alyson Sandro Keiran hat er den zweijährigen Brando. "Vor dem Haus meines kleinen Jungen zu sitzen und sie einzuschüchtern. Damit ist eine Grenze überschritten", betonte Keoghan. Er arbeite jeden Tag daran, der beste Vater für seinen Sohn zu sein und ihm die richtigen Werte mitzugeben.

"Ich möchte, dass er zu seinem Daddy aufschauen kann, dass er mir voll und ganz vertraut und weiß, dass ich hinter ihm stehe, egal was passiert", so der 32-Jährige weiter. Die Hater sollten deshalb darüber nachdenken, dass sein Sohn die bösen Kommentare gegen seinen Vater eines Tages lesen werde. "Bitte seid respektvoll zu allen. Danke", schloss er sein Statement.

Barry Keoghan und Sabrina Carpenter waren rund ein Jahr liiert. Am 3. Dezember berichtete das "People"-Magazin dann allerdings, dass die beiden eine "Beziehungspause" einlegen, weil sich ihre Karrieren nicht mehr vereinbaren lassen. Kurz darauf kamen Gerüchte auf, dass Keoghan seine Partnerin mit der Influencerin Breckie Hill betrogen haben soll.