Zu viele Falschparker: Trotz großer Probleme – das Weihnachtshaus Erdmannhausen wird’s auch 2026 geben

Das Weihnachtshaus in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) wurde vergangenes Jahr förmlich überrannt, die Veranstalter wurden dem Andrang kaum Herr. Nun sollen Lösungen erarbeitet werden.
Mit einem Video in den sozialen Medien erregte Sybille Niehues-Zimmermann einen Tag vor Weihnachten Aufsehen. Von „ganz großen Problemen“ sprach sie, mit denen ihr Weihnachtshaus in Erdmannhausen konfrontiert sei. „Bitte, bitte haltet die Parkverbotsschilder ein. Wenn wir die Verkehrssituation nicht in den Griff bekommen, zahlen wir jeden Tag Strafe – dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das Weihnachtshaus zu schließen.“