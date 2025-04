Zu viel am Tippen und Scrollen?: Das hilft gegen den Handy-Daumen

Zu viel am Tippen und Scrollen?

1 Zu viel Bildschirmzeit kann den Sehnen in der Hand schaden. Foto: Techa Tungateja/iStock via Getty Images

Daumen runter für zu viel Tippen: Ständige Smartphone-Nutzung oder Arbeit am Computer kann unsere Gelenke und Muskeln überstrapazieren. Was hilft gegen Phänomene wie den "Handy-Daumen" oder die "iPad-Schulter"?











Wer ständig am Handy hängt, kennt es vielleicht: Der Daumen zwickt, das Handgelenk zieht, und irgendwie fühlt sich alles verkrampft an. Der sogenannte "SMS- oder Handy-Daumen" ist eine echte Belastung für Sehnen und Gelenke. Auch Phänomene wie der "Mausarm" oder die "iPad-Schulter" gelten inzwischen als typische Zivilisationskrankheiten und zeigen: Unser digitaler Lifestyle hinterlässt Spuren am Körper.