"Keep Calm and Carrot On": König Charles hat bei einem Empfang im Schloss Windsor einmal mehr Humor bewiesen und mit einem Gemüse-Orchester "Twinkle Twinkle" performt - auf einer Karotte.

Gemüsikalisch! Im ehrwürdigen Schloss Windsor, wo sonst eher königliche Empfänge und Teezeremonien das Tagesprogramm bestimmen, wurde am Donnerstag musikalisches Neuland betreten: König Charles III. (76) spielte eine Karottenflöte - ja, richtig gelesen.

Gemeinsam mit dem London Vegetable Orchestra - einer durchaus existierenden Gruppe, die Musikinstrumente aus frischem Gemüse schnitzt - nahm der Monarch an einer royalen Jamsession der etwas anderen Art teil. Mit einer musikalisch zweckentfremdeten Karotte in der Hand gab der Charles den Kinderklassiker "Twinkle Twinkle Little Star" zum Besten und bewies einmal mehr, dass ihm auch nach jahrzehntelanger Thron-Warteschlange nicht die Lust an kuriosen Begegnungen vergangen ist.

Der Anlass war jedoch alles andere als albern: Geladen waren Vertreterinnen und Vertreter von Musikinitiativen aus ganz Großbritannien, die sich in ihrer Community engagieren. Die Idee: Musik als verbindendes Element - ganz gleich ob mit Stradivari oder Steckrübe.

König Charles zeigt Humor beim Karottenflöte-Spielen

Das London Vegetable Orchestra wurde vor mehr als zehn Jahren von Studierenden der Royal Academy of Music gegründet. Heute sind sie Profis. Ihre Instrumente? Alles, was der Markt hergibt: Kartoffeln, Paprika, Steckrüben, Karotten und Co.

Die für König Charles extra angefertigte Möhre wurde laut einem Ensemblemitglied in einer Nachtschicht mit besonders vielen Details gefertigt. Der König zeigte sich sichtlich amüsiert und kündigte unter herzlichem Lachen an, die Karotte mit nach Hause zu nehmen.

Auf Instagram teilte der offizielle Account der Royal Family ein Video von vier Orchester-Mitgliedern, die vor dem Schloss eine Gemüse-Version des Beatles-Hit "Let It Be" performen. "Eine spud-tacular Pea-formance von 'Lettuce Bean' von den Beet-les", scherzte der Palast. "Spud" bedeutet auf Deutsch Kartoffel, "Pea" ist die Erbse, "lettuce" der Kopfsalat und "beet" die Rote Bete.