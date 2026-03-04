Seit über 20 Jahren sind Jana Ina und Giovanni Zarrella ein Paar. Zum 48. Geburtstag des Sängers teilte die Moderatorin nun einen besonders emotionalen Post. Mit zehn Gründen erklärte sie, warum sie ihn heute mehr denn je liebt.
Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48) gelten seit Jahren als eines der Vorzeigepaare der deutschen Unterhaltungsbranche. Zum Geburtstag ihres Ehemanns am 4. März hat die Moderatorin nun auf Instagram einen besonders persönlichen Einblick in ihr gemeinsames Leben gegeben. Mit einer Liste aus zehn herzlichen Gründen erklärte sie ihren Followern, warum sie den Sänger heute mehr denn je liebt.