Seit über 20 Jahren sind Jana Ina und Giovanni Zarrella ein Paar. Zum 48. Geburtstag des Sängers teilte die Moderatorin nun einen besonders emotionalen Post. Mit zehn Gründen erklärte sie, warum sie ihn heute mehr denn je liebt.

Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48) gelten seit Jahren als eines der Vorzeigepaare der deutschen Unterhaltungsbranche. Zum Geburtstag ihres Ehemanns am 4. März hat die Moderatorin nun auf Instagram einen besonders persönlichen Einblick in ihr gemeinsames Leben gegeben. Mit einer Liste aus zehn herzlichen Gründen erklärte sie ihren Followern, warum sie den Sänger heute mehr denn je liebt.

Zehn Gründe für ihre große Liebe In ihrem emotionalen Post beschrieb Jana Ina ihren Giovanni nicht nur als leidenschaftlichen Musiker, sondern vor allem als Familienmenschen und Vorbild. Unter anderem lobte sie seine Qualitäten als Gentleman, der ihr seit 21 Jahren die Autotür öffnet, und seinen Einsatz als fürsorglicher Vater.

Besonders charmant waren die kleinen Details aus dem Alltag: So verriet sie, dass Giovanni im ganzen Haus laut singt und leidenschaftlich gerne italienisches Radio hört. Auch seine Disziplin und seine Fähigkeit, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen, hob sie als seine "Rocky Balboa"-Qualitäten hervor. Dazu teilte Zarrella zahlreiche gemeinsame Bilder mit ihrem Ehemann - mal glamourös auf dem roten Teppich, mal entspannt im Familienurlaub oder verkleidet beim Karneval.

Das Geburtstagskind zeigt sich sichtlich berührt und kommentierte mit den Worten: "Grazie amore mio" (Danke, meine Liebe). Auch sein Bruder, Stefano Zarrella (35), mischte sich unter die Gratulanten und betonte den starken Zusammenhalt der Familie mit der Nachricht, dass er beide über alles liebe.

Seit über zwei Jahrzehnten ein Team

Jana Ina und Giovanni Zarrella sind seit mehr als 20 Jahren ein Paar. Sie lernten sich 2004 kennen und gaben sich nur ein Jahr später, im September 2005, das Jawort. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Um deren Privatsphäre zu schützen, halten sie die beiden konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.