Zu schnell und unter Drogen?: 160.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Stuttgart-Mitte

1 Bei dem Unfall wurde ein 42-Jähriger leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Bei einem Autounfall in Stuttgart-Mitte wird ein 42-Jähriger leicht verletzt. Er soll zu schnell unterwegs gewesen sein und unter Drogen gestanden haben.











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Ein Sachschaden von 160.000 Euro, Führerscheinentzug und ein leicht Verletzter sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend in der Stuttgarter Innenstadt. Ein 66-Jähriger war mit seinem Mercedes gegen 18.30 Uhr in der Etzelstraße Richtung Hohenheimer Straße unterwegs und wollte dort nach links abbiegen. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt des von links kommenden BMW eines 42-Jährigen, der in Richtung Neue Weinsteige unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen, wobei ein Schaden von rund 160.000 Euro entstand und sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zuzog.