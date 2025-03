Zu lange Verfahren: Ohne Digitalisierung erstickt die deutsche Justiz

1 Die gute alte Papierakte prägt das Bild in den Büros der deutschen Justizbehörden. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Die Überlastung der Gerichte liegt nicht (nur) an zu wenig Richtern und Staatsanwälten, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.











Die Überlastung der deutschen Justizbehörden nimmt immer grandiosere Ausmaße an. Die Gerichte schieben inzwischen einen Berg von sage und schreibe 933 000 nicht erledigter Fälle vor sich her. Die Zahl der offenen Verfahren ist seit 2021 um fast ein Drittel gestiegen. Weil in der Folge die Verfahrensdauer weiter steigt, mussten 2024 bundesweit 60 dringend Tatverdächtige wieder aus der U-Haft entlassen werden.